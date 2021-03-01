Aralarında ne konuştular? Mert Hakan Yandaş anlattı...

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçını yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Mert Hakan Yandaş, performansı, Mesut Özil ve takım oyunu için neler söyledi?

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mert Hakan Yandaş maç ve Mesut Özil için neler söyledi? Detaylar haberde...

"Aramızda konuştuğumuz her şey kazanmaya yönelikti"

Yayıncı kuruluşa konuşan Mert Hakan Yandaş, "Bugün bizim için çok kritikti. Camia olarak uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olduğumuz için kırılgan yapımız var. Bu hafta buraya gelirken aramızda konuştuğumuz her şey kazanmaya yönelikti. Daha farklı skor da olabilirdi. Uğurcan çok iyi oynadı" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil için neler söyledi?

Mesut Özil'den övgü dolu sözlerle bahseden Mert Hakan Yandaş, "Mesut abinin kaldırmadığı kupa yok. Ondan ne kapabilirsem kârdır. Çok büyük bir karakter. Onunla zaman geçirmeye çalışıyorum. Saha içerisinde ne yapmamız gerektiğini söylüyor" dedi.

"Kazana kazana hedefe gitmek istiyoruz"

Öte yandan Mert Hakan Yandaş, bundan sonraki hedefleri için ise "Bugün pas oyununu çok iyi oynadık. Bundan sonra sürekli bu oyunu izleyecekler. Kazana kazana hedefe gitmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.