Arakanlı Müslümanlara yardım taşıyan uçak Ankara'dan havalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı, AFAD, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bangladeş'e yardım ulaştırabilmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda sağlık malzemeleri ile yangında zarar gören Türk sahra hastanesinin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan "ağır iklim tipi sahra hastanesi", Etimesgut Askeri Havaalanında askeri kargo uçağına yüklendi.

Tıbbi malzeme taşıyan uçağa 13 sağlık personeli eşlik ediyor

Tıbbi malzeme, çadır, 50 yataklı hastane donanımı ve yardım malzemeleri taşıyan uçak, Sağlık Bakanlığından 13 personelle Etimesgut Askeri Havaalanından Bangladeş'e hareket etti.

Yardım malzemeleriyle AFAD, TOKİ ve Sağlık Bakanlığında görevli 22 personeli taşıyan bir başka yardım uçağı 27 Mart'ta Bangladeş'e hareket etmişti.