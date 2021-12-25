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Araçtaki pitbullu yol kenarına attılar

Gaziantep’te, bir otomobilden atıldığı tespit edilen pitbull, çevredekilerin ihbarı sonrasında ekiplerce alınarak barınağa gönderildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, tasmasız olduğu belirtilen bir pitbullun Kızılhisar Mahallesi’nde yer alan yol kenarında olduğunu fark eden vatandaşlar, hemen durumu ekiplere ihbar etti.

Araçtaki pitbullu yol kenarına attılar

Vatandaşların ihbarı sonrasında, jandarma ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri bölgeye sevk edildi.

Köpeği barınağa götürmek amacıyla olay yerine sevk edilen ekipler, pitbullun, bir araçtan yola atıldığıni ortaya çıkardı.

Barınağa gönderildi

Çevrede bulunan bir hayvansever, yol kenarındaki köpeğe mama verdi. Daha sonra bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, sahipsiz köpeği Gaziantep Hayvanat Bahçesine götürdü.

Pitbull cinsi köpek, hayvan barınağında korumaya alındı.

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