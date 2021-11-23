Aracını kalabalığın üzerine süren Darrell Brooks birinci derece cinayetten yargılanacak

Waukesha kentinde 21 Kasım Pazar günü kırmızı SUV aracını Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine süren Brooks'a 5 ayrı suçlama yöneltildi.

5 ayrı suçtan birinci derece cinayetle yargılanacak

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, düzenlediği basın toplantısında 39 yaşındaki Brooks'un tek başına hareket ettiğini, olayın terör bağlantısı bulunmadığını söyledi. Thompson, Darrell Brooks'un 5 ayrı suçtan birinci derece cinayetle yargılanacağını bildirdi.

Başka bir suç mahallinden kaçarken arabasını kalabalığın üzerine sürdüğü ve suç kaydı bulunduğu açıklanan Brooks'un kasım ayı başlarında bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı da ortaya çıktı.

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen ve bu yıl 58'incisi kutlanan Şükran Günü ve Noel tatili öncesi yapılan yürüyüşe, dans grupları, lise öğrencilerinden oluşan bandolar ve büyükannelerin yer aldığı dans grupları katılıyordu.

Biden: Tüm toplum bu korkunç şiddet eylemiyle başa çıkmaya çalışıyor

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında Wisconsin'de yaşananlara geniş yer ayırdı. Olaya ilişkin detayların henüz netleşmediğini ancak şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Biden, "Şu anda 40 yaralı acı çekiyor ve bazılarının durumu kritik. Tüm bir toplum bu korkunç şiddet eylemiyle başa çıkmaya çalışıyor." diye konuştu.

Biden, olayda ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek "Yönetimim buradaki durumu yakından takip ediyor." dedi. Sosyal medyada, Waukesha kentinde bir sürücünün aracı Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürdüğü görüntüler yer almıştı. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansımıştı.