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Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geliyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak ise araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün pompaya yansımasıyla birlikte benzine indirim yolda.

1 lira 55 kuruşluk indirim geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine 1 lira 55 kuruş indirim geliyor. Benzin fiyatlarına yapılacak bu indirim, cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak. Motorin ve LPG'de ise şu an için herhangi bir indirim öngörülmüyor.

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