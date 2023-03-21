Araç sahipleri dikkat: Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?
Vergi ve prim borçları ile trafik cezalarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek. Trafik cezası borcunun peşin ödenmesi halinde anaparada yüzde 25 indirim yapılacak. Enflasyon farkının da yüzde 90’ı silinecek.
Kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve prim borçları ile cezalar ve kamuya olan diğer borçlar için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma başvurusu yapılabilecek. İlk taksit ödemesi ile peşin ödemeler haziran ayında gerçekleştirilecek.
Yapılandırma başvurusunda bulunanların gecikme faiz ve cezaları silinerek bunun yerine hesaplanan enflasyon farkı dikkate alınacak.
Peşin ödeme yapanlar için hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek ve sadece yüzde 10 enflasyon farkı ile borcun anapara tutarı alınacak. İsteyenler 48 aya kadar taksitle ödeme yapabilecekler. Taksitle ödemede ise borç anapara + enflasyon farkına yıllık yüzde 9 oranında vade farkı uygulanacak.
2000 LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK
Vergiler, vergi cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi alacakları, yiyecek bedelleri gibi vergi dairelerince tahsil edilen borçların 2 bin liranın altında kalması halinde, tahsilinden vazgeçilecek.
Bir alacağın tahsilinden vazgeçilebilmesi için vadesinin 31 Aralık 2022 tarihinden önce dolması, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla her bir borçlu adına tahakkuk ettiği halde ödenmemiş anapara ve gecikme cezası şeklindeki borçların toplamının tüm vergi daireleri itibarıyla 2 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin A vergi dairesine 560 TL damga vergisi, B vergi dairesine 950 TL trafik cezası bulunması halinde, toplam borç 2 bin liranın altında kaldığı için borcun tamamı silinecek.
YAPILANDIRILAN CEZAYI PEŞİN ÖDEMEDE ANAPARAYA YÜZDE 25 İNDİRİM
2004 yılından önce trafik cezaları on gün içinde ödenmezse iki katına, yirmi gün içinde ödenmezse üç katına çıkmakta idi. 2004 yılında çıkartılan kanunla uygulama değişti. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde 5 faiz uygulanıyor. Bu suretle bulunacak tutar, cezanın iki katına kadar çıkabiliyor.
16 Temmuz 2004 tarihinden öncesine ait trafik cezaları yapılandırılırken, anaparanın üç katına çıkmış tutar esas alınacak.