Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geliyor!

Geçtiğimiz hafta ABD’de üç bankanın iflas etmesi ile sarsılan piyasalarda, İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse hisselerinde görülen rekor kayıpla satışlar hızlanmış ve petrol fiyatları sert gerilemişti.

Bu gelişme yurt içinde akaryakıt fiyatlarına peş peşe iki gün indirim olarak yansıdı. Ancak sektör temsilcilerinden elde edilen son dakika bilgisine göre motorin litre fiyatları için bu gece yarısı zam gözüktü.

15 Mart’ta 71 kuruş, 17 Mart’ta ise 1,34 TL olmak üzere toplamda 2,05 TL indirim yapılan motorin fiyatları 20 TL’nin altına gerilemişti.

Mazota bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişimi beklenmiyor. Benzine en son bir ay önce indirim yapılmıştı.

Güncel fiyat listesi

• Benzin: 20,80 TL

• Motorin: 19,85 TL

• LPG (Otogaz): 12,05 TL