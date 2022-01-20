Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı

Resmi Gazete'de yayımlanan KVKK kararına göre, bu yazılımların, araç kiralayan kişilerin, araç kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama şirketlerinin bu kişiler hakkındaki olumsuz yorumları da içeren "kara liste" bilgilerini de içerdiğini ve bu bilgilerin firmalar tarafından sonraki kiralamalar için karar verilirken kullanılmak üzere işlendiği tespitlerine yer verildi.