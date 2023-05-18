Araç fiyatlarında seçim artışı!
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından, ikinci el araç piyasasında haraketlilik devam ediyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 50 artış gözlendiğini söyledi.
İkinci el ve sıfır kilometre araç piyasasındaki belirsiz atmosfer halen devam ederken, araç piyasasında yaşanan fiyat değişimi dikkat çekiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel önemli tespitlerde bulundu.
Ertemel şunları söyledi:
“Son olarak içinde bulunduğumuz seçim maratonu akabinde fiyatların yükseleceğine dair olan genel kanaat sebebiyle oluşan talep etkisiyle son 1 aylık süreçte fiyatlar hızla yükseldi. Ocak-Mayıs itibarıyla fiyatların yüzde 50 oranda yükseldiğini söyleyebiliriz.
2018 yılında gerçekleşen seçim öncesi piyasalarda satış adedi olarak oldukça yüksekti. Yılın aynı grafikte devam edeceği tahmin edilirken seçimlerin hemen akabinde doyan piyasa neticesinde satış adetleri durağan grafiğe dönmüştü.
İçinde bulunduğumuz süreçte satış adetleri olarak benzer bir yıl geçirebiliriz. Ancak fiyatlar artmaya devam eder ve otomobil cazip bir yatırım aracı olarak yerini korur ise hem fiyatlar hem satış adetleri yukarı yönlü devam edecektir.