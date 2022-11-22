Araç alıp satanlar dikkat! İkinci el piyasası yakın takibe alındı!

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, bu kişilerin tespiti için trafik tescil bürolarından, noterlerden bilgi alındığının altını çizerek, şunları söyledi:

“Bunun bankacılık sisteminden temin ettiği bilgi ve belgelerle de destekledi.

Ve bu 100 bin kişi haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığına oradan da Vergi Dairesi Başkanlığına gönderdi.”