“Arabamı Sattım, Togg Alacağım!”

“Gurur”, “Düm Tek Tek”, “Biri Bana Gelsin” Benim İçin Özel Şarkılarım”



Sinan Akçıl, programda kendisi için hangi şarkısının en özel olduğu sorusuna ise şu yanıtı verdi; “Zaman zaman bunu düşünüyorum aslında “Gurur” şarkısı, “Düm Tek Tek” şarkısı, “Biri Bana Gelsin”,” Rüya” şarkısı... Anlayamazsın... Zaman zaman bir şarkıma çok yükseliyorum zaman zamanda başka bir şarkıma yükseldiğim oluyor. Aslında anlık bir durum bu. Ama her zaman en son yaptığım şarkı en çok heyecanlandıran şarkım oluyor beni...” dedi.