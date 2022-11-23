“Arabamı Sattım, Togg Alacağım!”
Özgür Aras ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Sinan Akçıl, çok özel açıklamalar yaptı!
“Sezen Aksu Bana Uzay’ı Hatırlatıyorsun Diyordu!”
Sinan Akçıl, ilk olarak Maçka’da Kerim Tekin’in sahneye çıtığı bir organizasyonda Ozan Doğulu ile tanıştığını ve kendisini stüdyo ya davet ettiğini anlattı. Ozan Doğulu’nun davetiyle Arnavutköy’deki stüdyoya giden Sinan Akçıl; “Stüdyoya girdiğimde ki manzara, merdivende Yıldız Tilbe oturuyor ve “Dayan Yüreğim” şarkısının sözlerini yazıyor. Ege geliyor, Çelik geliyor... Böyle bir görüşmeyle başlayıp bir sonraki görüşmemizde Kanlıca... Sezen Aksu benim ellerime bakıp; “Senin ellerin ne kadar Uzay’a benziyor, bana onu hatırlatıyorsun diyordu. Orada bir buçuk iki sene yıllık bir yeşil evle başlayıp Kanlıca’da devam eden bir serüven... “ dedi.
“Popçu Arkadaşlarıma Müzikal Anlamda Yukardan Bakma Nedenim Aslında Tetiştirilme Sebebim!”
“Annem Bana Beşiğin Müziktendi Derdi...”
Sinan Akçıl, müzik adamlarının arasında büyümenin nasıl bir duygu olduğunu da programda anlattı; “İster istemez genlerini çok etkiliyor. Kafam çok dolu... Diğer popçu arkadaşlarıma müzikal anlamda biraz yukardan bakma sebebim aslında yetiştirilme ve büyüme tarzım. Sesle ilgili bunu iddia edemem ama bir müzikal birikim olarak edebilirim. Annem bana beşiğin müziktendi derdi. Müziğin içinde doğmadı, müziğin içinde yattı der hep. Bu durum da bana büyük bir özgüven kazandırıyor. “ dedi.
“Hayata Pozitif Bakmaya Çalışan Bir Yapım Var!”
“Star Doğduğuma İnanıyorum!”
İçimde afacan ve hiperaktif bir çocuk var diyen Sinan Akçıl; “Dışardan çok fazla tartışmaya girmeyi sevmem ama kavga edeceksem onu bir tek lafla yapmayı tercih ederim. Ama saygısızlık olmadıkça hayata pozitif bakmaya çalışan bir yapım vardır. Star doğduğuma inanıyorum diyen Sinan Akçıl; “Bunu bana çocukluktan bu yana çok kişi söyledi. Küçüklükten beri sanki Allah’ın bana fısıldadığı farklı bir yol varmış gibi gelir. Zaman zaman şunuda hissederim, eğerki pasaportum farklı olsaydı gerçekten istediğim sınırlarda bir ses aralığına sahip olsaydım dünya starlığını nasıl yönetebileceğimi bilirdim. “dedi.
“Gurur”, “Düm Tek Tek”, “Biri Bana Gelsin” Benim İçin Özel Şarkılarım”
Sinan Akçıl, programda kendisi için hangi şarkısının en özel olduğu sorusuna ise şu yanıtı verdi; “Zaman zaman bunu düşünüyorum aslında “Gurur” şarkısı, “Düm Tek Tek” şarkısı, “Biri Bana Gelsin”,” Rüya” şarkısı... Anlayamazsın... Zaman zaman bir şarkıma çok yükseliyorum zaman zamanda başka bir şarkıma yükseldiğim oluyor. Aslında anlık bir durum bu. Ama her zaman en son yaptığım şarkı en çok heyecanlandıran şarkım oluyor beni...” dedi.