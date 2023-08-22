Araba vaadiyle kardeşini yıllarca istismar etti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Seydişehir ilçesinde Kur'an kursuna giden E.B. isimli genç kız, bir hafta önce eğitmeniyle yaptığı sohbette bir gerçeği ortaya çıkardı.

16 yaşındaki E.B., eğitmenine 21 yaşındaki ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

"2 yıl boyunca devam etti"

V.B., ifadesinde, "2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. 'Arabamı kullanmak istersen benimle ilişkiye gireceksin' dedim, o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti." dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.B., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.