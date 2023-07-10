Apple'ın Türkiye'deki ürünlerine yine zam geldi. En pahalı iPhone 87.500 TL oldu.

Bir süre önce KDV oranlarında yapılan artış, Apple ürünlerine de yansımış durumda. Firma, bu nedenle iPhone 14 fiyatları dahil olmak üzere tüm iPhone modellerine ve Türkiye'de sattığı tüm ürünlere zam yaptı.

Yeni zamlar sonrasında en pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı neredeyse 90 bin TL'ye yükseldi.

Apple'dan 3 ayda 5. kez zam!

Apple, yükseltilen KDV oranlarını tüm ürünlerine uygulamaya başladı. Akıllı telefonlarda KDV oranının yüzde 20'ye yükseltilmesiyle birlikte ülkemizde satılan en pahalı iPhone modeli olan 1 TB hafızalı iPhone 14 Pro Max'in fiyatı 87.500 TL olarak güncellendi.

Bununla birlikte en ucuz iPhone 14 fiyatı, 1 Temmuz'da yapılan son zamlardan sonra 47,999 TL olmuştu. Şimdi ise bu rakam 48.300 TL'ye yükseldi

Zamlar sonrasında iPhone 14 Plus fiyatı 53.389 TL, iPhone 14 Pro fiyatı 62.541 TL TL ve iPhone 14 Pro Max fiyatı 67.118 TL olarak güncellendi. Son nesil iPhone SE fiyatı ise 14.914 TL olurken iPhone 13 fiyatı da 40.677 TL'ye yükseldi.