Apple'ın emojisi 10 yaşındaki çocuğun kabusu oldu
Apple'ın emojisi 10 yaşındaki çocuğun kabusu oldu
Emojiler artık günlük konuşmalarımızın çoğunun temel bir parçasını oluşturuyor. Ancak bir çocuk, en popüler emojilerden bir tanesinde acil değişiklikler yapılması gerektiğini iddia ediyor.
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Oxfordshire'dan 10 yaşındaki Teddy Cottle, Apple'ın 'saldırgan ve aşağılayıcı' karakteri değiştirmesi için bir imza kampanyası başlattı.
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"GÖZLÜK KULLANANLAR İÇİN YANLIŞ İZLENİM BIRAKIYOR"
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Belirgin ön dişlerin gözlük kullananlar için yanlış bir izlenim verdiğini iddia ediyor ve bir gülümsemenin daha uygun olacağını öne sürüyor.
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