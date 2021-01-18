Apple'a 'Telegram'ı kaldır' davası

1978-1981 yılları arasında ABD Başkanına danışmanlık yapan, 1994'ten 1998'e kadar da ABD'nin Fas Büyükelçisi olarak görev yapan Marc Ginsberg tarafından organize edilen kuruluş, Apple'ın Telegram'ı hizmet şartlarını ihlal ettiği için sorumlu tutamadığını ileri sürdü.

ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesine yapılan şikayette Telegram, anti-Semitlere, beyaz üstünlükçülere ve diğer aşırılık yanlılarına izin vermekle suçlanıyor. Ayrıca, Apple'ın da bu gerçeği görmezden geldiği iddia ediliyor.

Son dönemde WhatsApp'ın gizlilik politikasındaki değişikler nedeniyle, birçok insan Telegram'a geçti. Suçlamada, gizlilik odaklı mesajlaşma uygulamasının aşırılık yanlısı içerikler için, daha da büyük bir artış alanı haline geleceği iddia ediliyor.

Açılan davada, Apple'ın uygulamayı kaldırmaması durumunda, aşırılıkların sokak şiddetine yol açabileceği öne sürülüyor. Ayrıca Telegram'ın, Biden'ın göreve başlamasından önce aşırı şiddeti koordine etmek için kullanıldığı belirtiliyor.

Yahudi olan Ginsberg, Telegram'daki aşırılıklarla ilgili, temmuz ayında Apple'a bir mektup yazdığını ve uygulamayı çekmesini istediğini, ancak hiçbir yanıt alamadığını belirtiyor.