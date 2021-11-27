Apple, zamlı iPhone fiyatlarını açıkladı

Kurda Salı günü yaşanan dalgalanma sonrası tüm ürünlerinin satışını geçici olarak durduran Apple Türkiye, satışlara zamlı fiyatlarla başladı.

Fiyat listesi şöyle oldu:

iPhone 13 mini (128 GB): 13 bin 999 TL

iPhone 13 mini (256 GB): 15 bin 999 TL

iPhone 13 mini (512 GB): 17 bin 999 TL

iPhone 13 (128 GB): 14 bin 999 TL

iPhone 13 (256 GB): 16 bin 199 TL

iPhone 13 (512 GB): 18 bin 599 TL

iPhone 13 Pro (128 GB): 19 bin 999 TL

iPhone 13 Pro (256 GB): 21 bin 199 TL

iPhone 13 Pro (512 GB): 23 bin 599 TL

iPhone 13 Pro (1 TB): 25 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (128 GB): 22 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (256 GB): 24 bin 199 TL

iPhone 13 Pro Max (512 GB): 26 bin 599 TL

iPhone 13 Pro Max (1 TB): 28 bin 999 TL