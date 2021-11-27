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Apple, zamlı iPhone fiyatlarını açıkladı

Apple Türkiye, birkaç gün önce satıştan kaldırdığı ürünlerini zamlı fiyatlarla yeniden piyasaya sundu.

Kurda Salı günü yaşanan dalgalanma sonrası tüm ürünlerinin satışını geçici olarak durduran Apple Türkiye, satışlara zamlı fiyatlarla başladı.

Fiyat listesi şöyle oldu:

iPhone 13 mini (128 GB): 13 bin 999 TL
iPhone 13 mini (256 GB): 15 bin 999 TL
iPhone 13 mini (512 GB): 17 bin 999 TL
iPhone 13 (128 GB): 14 bin 999 TL
iPhone 13 (256 GB): 16 bin 199 TL
iPhone 13 (512 GB): 18 bin 599 TL
iPhone 13 Pro (128 GB): 19 bin 999 TL
iPhone 13 Pro (256 GB): 21 bin 199 TL
iPhone 13 Pro (512 GB): 23 bin 599 TL
iPhone 13 Pro (1 TB): 25 bin 999 TL
iPhone 13 Pro Max (128 GB): 22 bin 999 TL
iPhone 13 Pro Max (256 GB): 24 bin 199 TL
iPhone 13 Pro Max (512 GB): 26 bin 599 TL
iPhone 13 Pro Max (1 TB): 28 bin 999 TL

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