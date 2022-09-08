İphone 14 ve İphone 14 Plus vitrinde

Yeni Apple Watch Series 8, Ultra ve SE modelleri tanıtıldı. Apple Watch Ultra, su altında nabız ve sıcaklık ölçme, yön bulma ve uyarılarda bulunabiliyor. Watch Ultra’nın fiyatı ise 799 dolar olarak açıklandı. Watch 8 tüm gün pil ömrüne sahip olacak ve enerji tasarruf modunda kullanıldığında ise 36 saate kadar kullanılabilecek.