Apple Türkiye'ye özel ucuz iPhone ürecek

Türkiye gibi pandemi sonrası krizden etkilenen ve vatandaşlarının gelir seviyesinin düştüğü ülkeler için Apple'ın bir adım atacağı tahmin ediliyor.

Akıllı telefon piyasasının zirve ismi Apple 10 bin liralara varan iPhone için bazı ülkelere özel ucuz iPhone üreteceği konuşuluyor.

Teknolojioku'da yer alan yeni ortaya çıkan bir rapora göre Apple, Türkiye gibi iPhone satışlarının düştüğü ülkelerde ucuz fiyatlı bir model satışa sunacak.

Bu model hem iPhone satışlarını arttıracak, hem de iOS ekosistemine daha fazla kullanıcının entegre edilmesini sağlayacak.

Ucuz olacağı iddia edilen bu modelde Apple'ın amacı telefondan kar etmek olmayacak. Bunun yerine iOS üzerinden gelen gelirlerde artış sağlanacak. Ayrıca insanların Apple ekosistemine adım atmaları sağlanacak.