Apple Türkiye'den indirim kararı
Döviz kurlarının hızlı düşmesiyle birlikte vatandaşın indirim beklentileri de arttı. Ürünlerine art arda zamlar yapan Apple, kurdaki sert düşüş sonrası Türkiye'deki ürünlerinde indirim yaptı.
Piyasalarda dolar kurunun hızı düşüşü elektronik cihazlara yansımaya başladı. Apple Türkiye, IPAD, iPhone ve diğer elektronik cihazlarında indirim yapma kararı aldı.
1 13
İPHONE 13'ÜN FİYATI DÜŞTÜ
2 13
Döviz kurunun yükselişi sonrası iPhone 13'ü 21 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunan Apple, kurun hızlı gerilemesiyle birlikte bu rakamı 16 bin 299 liraya çekti.
3 13
iPhone 13 Mini'nin fiyatını 19 bin 999 TL'den 14 bin 799 TL'ye indi.
4 13