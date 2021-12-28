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Apple, Omicron sebebiyle New York'taki mağazalarını kapattı

Apple, ABD'de Omicron kaynaklı koronavirüs vakaların artması sebebiyle New York'taki mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu

Apple, Omicron varyantı sebebiyle vakaların artışa geçtiği ABD'de, New York'taki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

Apple Sözcüsü, müşterilerin internet üzerinde alışveriş yapabileceğini söyledi.

Apple tarafından yapılan açıklamada "Düzenli olarak koşulları izliyoruz ve hem sağlık önlemlerimizi hem de mağaza hizmetlerimizi müşterilerin ve çalışanların refahını desteklemek için ayarlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Bu ay başında Apple, Kanda ve ABD'deki üç mağazasın kapatma kararı almıştı.

Artan koronavirüs vakaları sebebiyle, tüm çalışanların ve müşterilerin ABD'deki Apple mağazaları içinde maske takmaları zorunlu hale getirilmişti.

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