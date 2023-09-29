Apple mağazalarının önünde iPhone 15 kuyruğu!

Dünyanın en çok tercih edilen markalarından biri olan Apple, yoğun ilgi görüyor. Her modeliyle dünyada gündem olan telefonlar, kullanıcıları memnun ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 15 tanıtıldı.

Bugün satışa çıktı

Ön siparişi 15 Eylül’de başlayan telefonun serilerini almak isteyen vatandaşlar satış tarihini bekledi.

Apple tutkunlarının beklediği telefon farklı renk seçenekleri ve özellikleriyle Türkiye’de 29 Eylül’de satışa çıktığı açıklandı.

Vatandaşlar geceden sıraya girdi

Durumu fırsat bilen vatandaşlar, harekete geçti. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

Dün akşam saatlerinde mağazaların önüne akın edenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Geceden sıraya giren vatandaşların o anları sosyal medyada gündem oldu.

Helikopterle getirdiler

İstanbul'daki bir mağazada satılacak olan iPhone 15 modelleri ise mağazaya dün gece helikopterle getirildi.

Helikopterden halatla mağazaya inen görevliler Apple’ın en yeni modellerini mağazaya teslim etti.