Apple, Kaliforniya’daki mağazalarını kapatıyor

Koronavirüs salgınında vaka sayıları özellikle son birkaç günde tüm dünyada yükselişe geçmiş durumda. Pek çok ülke, şimdiye kadar görülen en yüksek vaka ve ölüm sayılarına ulaşmış durumda ve bu da önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasına sebep oluyor.

Bu önlemler kapsamında pek çok marka fiziksel mağazalarını yeniden kapatmaya başladı, satışlar ağırlıklı olarak online devam ediyor. Apple da salgından nasibini bir kez daha aldı ve ABD, Güney Amerika ve Avrupa'da pek çok mağazasını kapatma kararı aldı. Şirket salgının başlangıcında da hızlı aksiyon alarak tüm dünyada mağazalarını kapatmış, online hizmet vermeye başlamıştı.

Özellikle Kaliforniya'da yükselişe geçen rakamlar sonrası Apple, bölgede bulunan tüm mağazalarını kapattı. Apple, yalnızca Kaliforniya'da toplamda 53 mağazası ile hizmet veriyordu. ABD'deki diğer eyaletlerde bulunan Apple Store'lar da kapalı durumda ve şirket aynı zamanda Meksika, Brezilya ve İngiltere'de de Apple mağazaları kapatmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Almanya ve Hollanda'da kapatılanlar da göz önünde bulundurulduğunda Apple'ın 100'den fazla mağazasının şu an kapalı olduğu biliniyor.

Ülkemizde de Apple Store'lar geçtiğimiz hafta yeniden kapanmıştı:

Apple'ın İstanbul'da Akasya AVM ve Zorlu Center'da bulunan iki mağazası da geçtiğimiz hafta alınan bir karar ile yeniden kapatılmıştı. Mağazaların ne zaman yeniden hizmet vermeye başlayacağı ise henüz bilinmiyor. Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre şu an için 26 Aralık'a kadar her iki mağaza da kapalı görünüyor.

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