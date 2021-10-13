Apple, çip krizi nedeniyle iPhone 13 üretiminde kesintiye gidecek

Koronavirüs salgınıyla beraber pek çok sektörü etkileyen çip krizi ABD’li teknoloji devi Apple’ı da vurdu. Şirketin yeni telefon modeli iPhone 13 üretimi de bu krizden etkilenecek.

ABD merkezli Bloomberg’in haberine göre yıl sonuna kadar 90 milyon iPhone 13 üretmeyi planlayan Apple, bu hedefle ilgili kesintiye gitti. Çip tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle şirketin bu yıl en az 10 milyon daha az telefon üretmesi bekleniyor.

Adını açıklamayan yetkililerin verdiği bilgilerin ardından şirket hisselerinin değeri yüzde 1.6 düşüş gösterdi.