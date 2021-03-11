Apple Almanya 5G teknolojilerine 1 milyar euro yatırım yapıyor

Apple, yaklaşık 40 yıldır varlık gösterdiği Almanya'da yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak gelen bilgiler, 5G teknolojisine toplamda 1 milyar eurodan fazla bütçe ayrıldığını gösteriyor.

Apple bir süredir adetler az da olsa iPhone SE, iPhone XR ve iPhone 11 üretimlerini Hindistan'da gerçekleştiriyor. Son bilgiler, iPhone 12 mini tarafında da benzer bir adım atılacağı yönünde. Apple'ın bu kararı ve bilgiler, yüksek ithalat maliyetlerinden kurtulmak için yeni adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Farklı bölgelerde yatırımlarını devam ettiren Cupertinolu şirket, Almanya'da da birtakım çalışmalar yapıyor. Ülkede ilk varlığını 1981 yılında 10 çalışanla kurduğu ofisle başlatan Apple, ardından milyarlarca dolar yatırım yaparak varlığını daha da güçlendirdi.

1 MİLYAR EURO YATIRIM

Genel olarak mühendislik anlamında 1500 çalışanın yer aldığı Apple'ın Almanya'daki birimlerinde aslında birçok farklı çalışma yapılıyor. Bunlar arasında ilk sırada ise yongalar ve işlemcilerin tasarımları geliyor.

Apple, bugün gelinen noktada ise Almanya'da doğrudan 5G teknolojilerine yöneliyor. Hatta 1 milyar euronun üzerinde yatırım yapacağı ve 5G modemleri geliştirmeye başladığı belirtiliyor. Almanya'nın en büyük üçüncü kenti olan Münih'te toplamda 30 bin m2'lik alana kurulacak olan yeni üretim tesisi, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından güç alacak.