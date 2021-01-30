AÖF final sınavı sonuçları açıklandı

AÖF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 16-17-18 ve 23-24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen güz dönemi bitirme sınavlarına katılım gösteren öğrenciler, AÖF sonuçları için kurum tarafından gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Zira, AÖF final sınavı sonuçları, güz dönemi not ortalamasına büyük katkı yapıyor. Hâl böyle olunca, Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan yüz binlerce öğrenci de AÖF sınav sonuçları için bekliyor. Anadolu Üniversitesi'nden AÖF final sınav sonuçları ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından son dakika açıklaması:

AÖF sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.' denildi.

2020-2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıtları 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen adaylar internet üzerinden başvurularını 25 Şubat 2021 tarihine kadar yapabilecek. Mazeretli kayıtlar ise 26 Şubat tarihinde olacak. İşte detaylı 2020-2021 AÖF sınav takvimi;

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021