Antonio Banderas: Kalp krizi geçirmek başıma gelen en iyi şey!

Ünlü oyunca Antonio Banderas, 5 yıl önce, 2017 yılında geçirdiği kalp krizi yüzünden ölümden dönmüştü.

Antonia Banderas, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatı hakkında Page Six'e konuştu.

Banderas, ''Kalp krizi geçirmek belki de başıma gelen en iyi şeylerden biriydi, fark ettim ki önemsiz şeyleri kafaya takmanın ne kadar manasız olduğunu anladım.'' ifadelerini kullandı.

Banderas, "'Öleceksem bütün bu manasız şeylerden dolayı neden endişeleneyim ki? Bir gün öleceğimi hep biliyordum ama ölümü bu defa çok yakından gördüm" diye belirtti.

Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatında kızı Stella'ya, arkadaşlarına, ailesine ve oyunculuğa öncelik verdiğini ve önemli sandığı ama aslında manasız olan şeylerden kendisini uzaklaştırdığını ifade etti.

Ocak 2017'de kalp krizi geçiren Banderas, kız arkadaşı Nicole Kimpel'ın kendisine geç kalmadan aspirin vererek hayatını kurtardığını söylemişti.

2017 yılının mart ayında geçirdiği kalp krizine dair açıklama yapan oyuncu, birtakım operasyon geçirdiğini ancak vücudunda ciddi hasar oluşmadığını ifade etmişti.