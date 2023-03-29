Antmen: "PTT'yi Sayıştay denetimine açacağız"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asırlık tarihi bir geçmişe sahip PTT'nin ciddi zararlara uğratıldığını savundu.

PTT şubelerinde malzeme eksiğinin bulunduğunu öne süren Antmen, "Kağıt varsa kalem bulamıyorlar. Temizlik maddesi her zaman gelmiyor. PTT'nin dağıtım merkezlerinde pek çok malzeme eksik olduğu gibi hijyen anlamında da posta emekçilerinin pek çok şikayeti var. Posta memurlarına, sırtlarında ağır kargo yükleri dayatmaları yapılıyor. Araç ve ekipman yetersizlikleri de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından PTT çalışanlarının da bölgede olduğunu belirten Antmen, şunları kaydetti:

"Depremden 6 gün sonra çocuklarımız açken, açıktayken, ayaklarında ayakkabı yokken, üşüyorken, Diyarbakır PTT Müdürlüğü, tanesi 8 bin lira olan montlardan, 7 bin lira olan ayakkabılardan alıyor, Adıyaman'a gönderiyor. Orada depremzedelere değil özel olarak genel müdür yardımcılarına, daire başkanlarına dağıtıyor. Depremin 6. gününde deprem bölgemizde çocuklarımızın ayağında çorap yokken 8 bin liralık monta, 7 bin liralık ayakkabıya tenezzül ediyorlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere yazıklar olsun. Depremzedelerin vergileriyle, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla lüks montlar, ayakkabılar alanlara yazıklar olsun. PTT'nin içinin boşaltılmasını engelleyeceğiz. İktidara geldiğimizde PTT'yi Sayıştay denetimine açacağız."