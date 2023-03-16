Antmen: "Mersin belediyesinin payı artırılmalı"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerle Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını; deprem bölgesine yakın illerden Mersin'de 400 bin depremzedeyi misafir ettiklerini söyledi.

Mersin'deki nüfusun yoğunlaşmasının, su tüketimi ve atık toplama oranlarında artışla ortaya çıktığını belirten Antmen, "Mersin, 1 milyon 900 bin nüfusa sahip bir kentimiz ama Suriyeli sığınmacılar ve depremzede vatandaşlarımızla birlikte bu rakam 2 milyon 700 bin civarına ulaşmıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesinin İller Bankasından aldığı pay, 1 milyon 900 binlik nüfusa göre verildiğinden, ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntılar yaşanabilmektedir." dedi.

Mersin'in afetlerin yaşandığı illere en yakın illerden biri olması nedeniyle afet bölgesi ilan edilmesini isteyen Antmen, "Bu konuda sunduğumuz teklif, Meclis'in tozlu raflarında bekletilmektedir. Kent, afet bölgesi ilan edilmeyecekse özel bir statü tanınmalıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesinin İller Bankasından aldığı pay, nüfusa oranla artırılmalıdır. Milletin ihtiyacını karşılayın. Karşılamazsanız şafak 58. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve tüm yaralar sarılacak. Türkiye'de her şey çok güzel olacak." diye konuştu.