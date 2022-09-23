Seferberlik ilanı Rusları tedirgin etti!

Rus Lider Putin’in seferberlik açıklaması ardından Rus vatandaşları ülkelerini terk ediyor. Havalimanları ve sınır kapılarına giden Ruslar, özellikle uçak bilet fiyatlarının hızla artmasına neden oldular. Öyle ki Moskova'dan Antalya'ya bugün gidecek uçaktaki son biletin 11 bin dolara (202 bin TL) satıldığı açıklandı.