Seferberlik ilanı Rusları tedirgin etti!
Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin’in Ukrayna savaşına yönelik seferberlik ilan etmesinin ardından, ülkede havayollarında yoğun trafik yaşanıyor. Çoğunluğun Türkiye’yi tercih ettiği Ruslar, yoğun talep nedeniyle 200 bin TL’nin üzerinde paralarla uçak bileti alıp Antalya’ya geliyor.
Rus Lider Putin’in seferberlik açıklaması ardından Rus vatandaşları ülkelerini terk ediyor. Havalimanları ve sınır kapılarına giden Ruslar, özellikle uçak bilet fiyatlarının hızla artmasına neden oldular. Öyle ki Moskova'dan Antalya'ya bugün gidecek uçaktaki son biletin 11 bin dolara (202 bin TL) satıldığı açıklandı.
Havalimanlarında yoğun hareketlilik
Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası Rusların başka ülkelere gitmek için harekete geçirmesi bilet fiyatlarını uçurdu. Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya gidecek uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 11 bin dolara (202 bin TL) satıldığı belirtildi.
Akın akın geliyorlar!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ve önceki gün de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin civarında yedek askerin çağrılacağı kaydedildi.
Karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu.