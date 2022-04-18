Antalya'ya turist yağmuru!

Airporthaber'de yer alan habere göre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle turizmin etkilendiği Antalya'da, yaz sezonu öncesi Paskalya Bayramı umut oldu. 2020'de Paskalya tatilini de kapsayan nisan ayında kente 905 kişi gelirken, bu rakam 2022'nin Nisan ayı bitmeden 300 bini buldu.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, pandemi ve savaşın 2022'de turist eğilimini etkileyeceğini belirterek, ilk testin de Paskalya Bayramı'nda yaşanacağını söyledi.

Paskalya tatili yüzleri güldürdü

Nisan ayına denk gelen Paskalya tatilinin başlamasıyla sezona yönelik resmin netleştiğini ifade eden Yavuz, "Görünen o ki; pandeminin sona ermesi, savaşın güncelliğini kaybetmesi üzerine 2 yıldır Paskalya tatili yapamayan Avrupalı turistler, kendilerini güneşli Akdeniz ülkelerine attı" dedi.

Avrupalı turistlerin Paskalya tatilinde İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye sahillerini doldurduğunu belirten Yavuz, "Nevruz döneminin hemen arkasından başlayan Paskalya, Antalya'ya can simidi oldu. Ukrayna'nın hiç olmadığı, Rusya'nın da ancak kısıtlı seferlerle turist gönderebildiği bu dönemde Almanya günde 50 üzerinde uçuşla eski günlerine geri döndü" diye konuştu.

15 günde 300 bin turist

Yılın en önemli pazarlarından İngiltere'den günlük 3-4 bin gelişle bu yılın sürprizini yapacağını gösterdiğini kaydeden Yavuz, yavaş yavaş tekrar başlayan İskandinav ve Doğu Avrupa pazarlarının da sezona göz kırptığını vurguladı. Yavuz, 1-15 Nisan arasında Avrupa'dan gelen turist sayısı toplamının 300 bine yaklaştığını açıkladı.

Recep Yavuz, "Hristiyanların 'Yumurta Bayramı' olarak da bilinen Paskalya Bayramı, nisan ayı ilk haftası başlayıp, ay sonuna kadar devam eden dini bir bayram. İki yıldır Avrupalılar pandemi yüzünden bu tatili, uçuşların kapalı döneme gelmesi nedeniyle yapamıyordu. Avrupalıların ana tatillerinden biri Paskalya ortalama 1 hafta sürer. Paskalya tatiline yönelik gelişler nisan ayı sonuna kadar sürecek ve Antalya, nisan sonunu 600 binle kapatabilir" ifadelerini kullandı.