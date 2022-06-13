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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu geçti.

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antalya'da turizm hareketliliği artarak devam ediyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-12 Haziran döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 104 bin 300 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 949 bin 182 kişiyi ağırlayan Antalya'da, bu yıl turist sayısında yüzde 227'lik artış yaşandı.

Haziranın ilk 12 gününde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 241'lik artışla 688 bin 993 turist kente geldi.

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