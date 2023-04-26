Antalyasporlu futbolcu bıçaklı saldırıya uğradı!

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor’da genç futbolcu Mustafa Erdilman bıçaklı saldırıya uğradı.

Sağlık durumu iyi



Antalya’nın Konyaaltı bölgesinde saldırıya uğrayan Erdilman'ın saldırının ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve idmanlara başlayacağı öğrenildi.