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Antalyaspor- Hatayspor maçına sağanak engeli

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Antalyaspor-Hatayspor maçı, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: DHA

Hakemlerin sahadaki incelemesi sırasında, topun sekmediği ve birçok noktada şiddetli yağış nedeniyle su biriktiği gözlendi.

Karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saatine 15 ve 5 dakika kala yeniden iki kez sahaya çıkıp, zemini kontrol etti ve yaptıkları istişare sonunda müsabakanın oynanamayacağına karar verdi. Maç yarın aynı saate ertelendi. 

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