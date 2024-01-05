Antalyaspor gözünü Messi'nin arkadaşına dikti!

26 yaşındaki 1.92'lik stoperin kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi de Kırmızı-beyazlı yönetimin transfer görüşmelerinde elini güçlendiriyor.

Antalyaspor'da göreve geldikten sonra savunma hattını güçlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin takım arkadaşı Christopher McVey'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen İsveçli stoperin de Antalyaspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Stoper mevkisi dışında savunmanın sağ bek, sol bek ve sağ stoper bölgelerinde de görev yapabilen Christopher McVey'in, Süper Lig'den Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor'un da transfer listesinde olduğu ifade edildi.

ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İsveçli stoper, bu sezon 23 maçta forma giydi.