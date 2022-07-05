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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorAntalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorGündem

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, 5 helikopter ve 4 uçak ile havadan, 7 arazöz ile de karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.

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