Antalya'dan turist rekoru: 15 milyonu aştı

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da, 2023 yılı turist sayılarında yeni rekorlar geldi. 2019 yılı 12 ay toplamında 15 milyon 567 bin turist sayısı ile rekor kıran Antalya, 2020'de yaşanan pandemi nedeniyle turizmde dibe vurmuştu. Pandemi sonrası 2021'den itibaren toparlanmaya başlayan sektör, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'ün ekim ayı sonu verileri ile yeni bir rekor kırdı.

15 milyonu geçti

2019'un 10 aylık verilerine göre; 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist ağırlayan kent, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 5,8'lik artış ile 14 milyon 966 bin 823 turist sayısına ulaştı. 12 milyon 743 bin turistin geldiği 2022 yılının 10 aylık dönemine göre ise yüzde 17,5'lik artış gerçekleşti.

Antalya, 6 Kasım 2023 itibarıyla da 15 milyon barajını aşarak, 15 milyon 1000 turiste ulaştı. 2023 yılı 10 aylık verilerine göre; Ruslar 3 milyon 321 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, Almanlar 3 milyon 167 bin kişiyle en çok turistin geldiği ikinci ülke oldu. Antalya turizm tarihinin iki ana pazarı konumundaki Rusya ve Almanya'yı, 1 milyon 243 bin turistle İngiltere, 1 milyon 42 bin turistle Polonya takip etti.