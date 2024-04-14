Antalya'daki teleferik faciasında 5 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin 5 şüphelinin tutuklandığını belirtti.

Kepez Belediye Başkanı tutuklandı

Tutuklananlar arasında ilgili dönemin ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu öğrenildi.

Kazada ihmalleri ortaya çıkan Tünektepe Teleferik Tesisi’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anet A.Ş.’nin önceki Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz (CHP Kepez Belediye Başkanı), Genel Müdür vekili Ahmet Buğra Samsunlu ve şirketin teleferikten sorumlu Makine Mühendisi Okan Erol, MEGA TOWER A.Ş isimli şirket yetkilisi Serdar Tezcan ve Tesis Amiri Serkan Yellice tutuklandı.

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır.

Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.