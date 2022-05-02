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Antalya'da toz taşınması nedeniyle yağmurla çamur yağdı

Kaş ilçesinde toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.

Kentte hafif sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler, kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını ilçedeki oto yıkamacılara götürdü.

Vatandaşlardan Eşref Kocaer, AA muhabirine, sabah saatlerinde yağmur beklerken çamur yağdığını belirterek, aracını yıkayarak temizlemeye çalıştığını söyledi.

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