Antalya'da teleferik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı.

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi.

-"İpli sistem yöntemiyle kurtarmaya çalışacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Böcek, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ardından Antalya Valiliğince hızla kriz masası oluşturulduğunu söyledi.

Bütün ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Böcek, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya da aradı. Bursa'dan özel gece görüşlü helikopterler de geliyor. Kriz merkezinde bütün arkadaşlarımız el birliğiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah en kısa zamanda onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız." dedi.

Kabinde kalan vatandaşların ipli sistem yöntemiyle kurtarmaya çalışacaklarını anlatan Böcek, uzman ekiplerin hepsinin olay yerinde olduğunu ve kazazedeleri sağ salim kurtarmaya çalıştıklarını dile getirdi.