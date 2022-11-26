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Antalya'da sahte para operasyonu

 Antalya'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesindeki bir markette sahte para bulunmasına ilişkin araştırma başlattı.

Sahte paraları piyasaya sürdüğü iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, 200 liralık 32 sahte banknot ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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