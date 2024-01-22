Antalya'da sahilde 6 günde 8 ceset bulundu

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde bir sahilinde, sabah saatlerinde 2 ceset bulundu. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki ceset bulundu.

Cesetler, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 cesedi bulundu. Dün ise Aksu sahilinde 1 ceset bulundu.

Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor.