Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı oluştu

Kent merkezinde yağmur kısa süreli etkili oldu. Yağmurun ardından güneşin ortaya çıkmasıyla gökyüzünde gökkuşağı belirdi.

Gökyüzündeki renk cümbüşü, birçok Antalyalının ve kentteki turistlerin dikkatini çekti.

Bazı vatandaşlar, düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan renkli, kemer biçimindeki bu görüntüyü, cep telefonlarıyla kaydetti.