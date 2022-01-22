AjansHaber.com.tr Gündem Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

Antalya'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da, apartmanın giriş katında beslenen pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralanan Mesut Bülent Yöngeviz, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kolundan yaralanan Yöngeviz, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, köpeğin sahibi Nafi Pancar'a para cezası verdi.

Apartmanda beslendiği tespit edilen köpek, Kaş Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ATV'nin sevilen yarışması, acı bir tarihsel
Dayakçı öğretmene yeni görev
El Salvador Devlet Başkanı bomba esprilerine devam
Selde kaybolan araç 5 ay sonra sahile vurdu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi
Ümitcan Uygun hakkında yeni gelişme