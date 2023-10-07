Antalya’da papayanın üretimi hızla artıyor!
Vitamin, mineral ve folik asit bakımından zengin, lif ve güçlü antioksidan özelliğine sahip tropik meyve papayanın üretimi Antalya'da yaygınlaşıyor.
Bölgede ilk papaya üretim denemeleri, 2000'li yılların başında, tropik meyvelerin üretimine ilişkin çalışmalar yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük öncülüğünde Alanya'da gerçekleştirildi.
Başarılı sonuçların elde edilmesiyle vitamin, mineral, folik asit ve lif bakımından zengin, güçlü antioksidan özelliğine sahip papayanın Gazipaşa, Serik ve Manavgat ilçelerindeki seralarda da üretimine başlandı.
ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde sıklıkla tüketilen papaya, üretiminin yaygınlaşmasıyla Türkiye'deki süpermarketlerdeki raflarda da yerini aldı.
Prof. Dr. Gübbük, özel bir tarım şirketince Serik ilçesinde 30 dönümlük alanda oluşturulan papaya bahçesini ziyaret etti.
Bahçede inceleme yapan Gübbük, yaptıkları çalışmalarla papayanın Antalya'da yetiştirilebileceğini kanıtladıklarını, bilinçli kurulan bahçelerin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.
Gübbük, meyvenin açık alanda da üretiminin yapıldığını ancak rüzgarın etkisiyle ağaçlarda devrilme ve kıvrılma gibi durumların yaşanabildiğini kaydetti.
Papayanın en ideal örtü altında yetiştirildiğini ifade eden Gübbük, verimin ve kalitenin bu sayede daha yüksek olduğunu dile getirdi.