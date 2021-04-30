Antalya'da korkutan deprem
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Antalya Körfezi olan depremin derinliği 6.43 km olarak ölçüldü. Depremin pek çok ilçede hissedildiği belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2021
Büyüklük : 4.0 (ML)
Yer : Antalya Korfezi, 12.44 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 30.04.2021, 10:52:20 TSİ
Enlem : 36.5526 N
Boylam : 31.5913 E
Derinlik : 6.43 km
Detay : https://t.co/2DfXtdFINe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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