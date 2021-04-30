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Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Antalya Körfezi olan depremin derinliği 6.43 km olarak ölçüldü. Depremin pek çok ilçede hissedildiği belirtildi.

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