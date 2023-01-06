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Antalya'da kavga ihbarı için gelen polisi yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memurunu bacağından yaralayan zanlı tutuklandı.

Yeniemek Mahallesi'nde ihbar üzerine aile içi kavgaya müdahale eden polis memuru O.A'yı bıçakla bacağından yaralayan zanlı C.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün aile içi kavga ihbarına giden polis memuru O.A, zanlı C.M'nin bıçaklaması sonucu bacağından yaralanmıştı. Etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alınırken, polis memuru hastaneye kaldırılmıştı.

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