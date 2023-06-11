Antalya'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Antalya Havalimanı'nda hacı adayları ve yakınlarının katılımıyla tören düzenlendi.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, törende yaptığı konuşmada, haccın tüm Müslümanların gönlünde yatan, arzu ettikleri ibadetlerin başında geldiğini söyledi.

Tüm Müslümanların kutsal topraklara gidip ibadetlerini yapabilmelerini dileyen Yalçınkaya, "Bütün hacı adaylarının ibadeti şimdiden kabul olsun. Yolculuğunuz hayırlı olsun, sağlık içinde gidip gelerek sevdiklerinize kavuşun. Dualarınızda ümmeti Muhammed'i unutmayın." ifadesini kullandı.

Yalçınkaya, Antalya'dan 20 Haziran'a kadar 1500 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirtti.

İlk kafiledeki 269 hacı adayı ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerinin ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Törene Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, ilçe müftüleri, hacı adayları ve yakınları katıldı.