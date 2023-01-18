Antalya'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri başladı

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde kent merkezinde yapılacak 4 bin 600 konut için noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya, başvuru yapan şehit yakınları, engelli, emekli ve yakınları katıldı.

İlk gün 188 şehit yakını ve gazi, kura çekimi yapılmadan hak sahibi oldu.

Ardından projeye başvuruda bulunan 230 engelli ve 920 emekli için kura çekildi.

Kuralar yarın genç kategorisinde, üçüncü gün ise diğer başvuranlar için gerçekleştirilecek.

TOKİ tarafından proje kapsamında kent merkezinin yanı sıra Manavgat, Alanya, Serik, Kaş, Gazipaşa, Kemer, Finike ve ibradi ilçelerinde 7 bin 150 konut yapılacak.