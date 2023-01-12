AjansHaber.com.tr Yaşam 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 9 ayrı suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan A.S'nin, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı fabrikasında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Rüyasında Bizans lahiti gördü
Cennet koyu şimdilik kurtuldu
"Musluksuz berber" olur mu?
Drift yapan alkollü sürücüye 60 bin 744 lira ceza!
Maltepe'de 2 gecekondu yandı
Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar
Karbonmonoksit gazından 9 polis zehirlendi