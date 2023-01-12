Antalya'da hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 9 ayrı suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan A.S'nin, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı fabrikasında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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