Antalya'da deniz, Malatya'da kar keyfi
4 mevsimin bir arada yaşandığı Türkiye'de, güney illerimiz yazdan kalma bir gün yaşarken doğu illerimizde ise yoğun kar yağışı hakimdi. İşte Antalya ve Malatya'dan insan manzaraları.
Antalya'da güneşli hava dolayısıyla parklar ve mesire alanlarında yoğunluk oluştu.
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Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
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Birçok kent sakini ve turist, denizde yüzerek bahardan kalma sıcak havanın keyfini çıkardı.
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Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.
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